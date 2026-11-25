Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве из-за снегопада сохраняются сложности на дорогах, а коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На отдельных участках МКАД и прилегающих съездах движение затруднено. Городские службы продолжают устранять последствия непогоды и расчищать дорожную инфраструктуру.

Снегопад также повлиял на работу столичных аэропортов. Ранее сообщалось о задержке 17 рейсов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

Тем временем коммунальные службы продолжают убирать снег с проезжей части и тротуаров. В первую очередь очищают подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца.