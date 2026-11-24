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Владимир Путин поручил с 1 января 2027 года применять принцип "бери или плати" при оказании услуг по передаче электрической энергии. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток 2–3 сентября, опубликованном на сайте Кремля.

В документе уточняется, что такой порядок вводится только для вновь подключаемых абонентов, а вопрос о его распространении на всех потребителей еще предстоит рассмотреть.

Кроме того, предусмотрена новая схема расчета: услуги предлагается оплачивать исходя из фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной мощности, которую потребитель заявляет при технологическом присоединении своих энергопринимающих устройств к сетям.

Правительство должно представить президенту доклад о выполнении до 1 февраля 2027 года.

С начала года энергопотребление в стране снизилось на 0,1%, рассказал ранее глава "Системного оператора" Федор Опадчий. Он уточнил, что потребление электричества в текущем году может немного снизиться по сравнению с 2025-м, однако пока сложно говорить об итогах года.