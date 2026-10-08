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08 октября, 06:43

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Депутат ГД Гаврилов: дачникам хотят сохранить скидку на свет при прямом договоре

В ГД рассказали владельцам дач, как меньше платить за свет

Фото: depositphotos/Milly7

Владельцы дачных участков в садоводческих товариществах могут сохранить льготные тарифы на электроэнергию при переходе на прямые договоры с энергосбытовыми компаниями. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, комментируя предложение ФАС.

Сейчас пункт 71 постановления правительства РФ № 1 178 предусматривает для садоводческих товариществ применение регионального коэффициента от 0,7 до 1. При коэффициенте 0,7 стоимость электроэнергии снижается на 30%, а при значении 1 применяется тариф без скидки.

При этом гражданин, заключивший прямой договор с энергосбытом, также может пользоваться льготой, если по региональным правилам относится к сельскому населению либо проживает в доме со стационарной электроплитой или электроотоплением, наличие которых подтверждено документами.

ФАС предложила распространить коэффициенты, действующие для садоводческих товариществ, на граждан, которые используют электричество на своих участках для бытовых нужд и заключили прямые договоры с энергосбытовыми компаниями. Как отметил Гаврилов, проект постановления предусматривает одинаковые условия независимо от местоположения товарищества и способа оплаты.

По мнению депутата, механизм необходимо дополнить и закрепить равные условия на протяжении всего года для владельцев участков в садоводческих и огороднических товариществах. Это должно касаться в том числе сезонных дачников и собственников, которые не вступили в товарищество.

Гаврилов также предложил установить коэффициент 0,7, который обеспечивает скидку 30%. Он отметил, что вопрос особенно актуален перед зимой для домов с электроотоплением.

Сейчас владельцам участков депутат рекомендует проверить действующий в регионе тариф и письменно запросить у энергосбытовой компании основание для установленной цены. Если льгота зависит от оборудования дома, необходимо предоставить техпаспорт или другие документы, подтверждающие его наличие.

Ранее ФАС выявила необоснованные переплаты россиян за жилищно-коммунальные услуги почти на 103 миллиарда рублей в 2023–2025 годах. Причем наибольшие переплаты в 2025 году зафиксированы именно в электроэнергетике (25,22 миллиарда рублей).

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