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Россиянка Александра Сташкевич предстала в образе Золотой рыбки на конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2026". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал национального конкурса "Мисс Россия".

Студентка из Тюмени продемонстрировала наряд во время показа национальных костюмов, который проходит в Пуэрто-Рико. Образ отсылает к героине сказки Александра Пушкина. Наряд украсили объемные плавники из органзы, корсет с вышивкой и кокошник, декорированный камнями и жемчугом. Завершала образ огненно-оранжевая накидка.

По замыслу организаторов, Золотая рыбка символизирует волшебство, красоту, исполнение желаний и богатое культурное наследие России. В костюме также объединили мотивы русских традиций и современные решения высокой моды.

Ранее россиянка Ника Быкова завоевала титул второй вице-мисс на международном конкурсе красоты и талантов "Супермодель Вселенной – 2026" в китайском Дунгуане. За победу боролись участницы из разных стран, в том числе Индии, Китая, Малайзии, Сингапура и США. 19-летняя студентка и фотограф из Иркутска рассказала, что шла к победе на международном конкурсе более 10 лет.