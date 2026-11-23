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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавил рейтинг регионов РФ по соотношению среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг во втором квартале 2026 года, а Чукотский автономный округ показал самые высокие среднедушевые доходы в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Росстата и ЕМИСС.

По данным исследования, в апреле – июне 2026 года среднедушевые доходы в России составляли 76,7 тысячи рублей в месяц. Это на 5 тысяч рублей больше, чем во втором квартале 2025 года. В реальном выражении доходы выросли на 1,1%, что значительно ниже темпов роста прошлого года.

В рамках исследования регионы ранжировали по отношению среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора. При этом отмечается, что реальный уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается более чем в 5 раз.

Первое место, как и годом ранее, занял ЯНАО с показателем 6,3. В десятку лидеров также вошли Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Состав первой десятки за год не изменился, у всех ее участников соотношение превышает 3.

По объяснению экспертов, в большинстве регионов с высокими доходами развита добыча полезных ископаемых в суровых климатических условиях, что способствует высоким заработкам. В Москве и Санкт-Петербурге высокий уровень доходов эксперты связывают с зарплатами, предпринимательской деятельностью, доходами от собственности и депозитов.

В свою очередь, разрыв в уровне доходов между регионами достигает 8,6 раза. Самые высокие среднедушевые доходы в денежном выражении – на Чукотке: 251,9 тысячи рублей, в реальном выражении на 18,6% больше, чем в апреле – июне 2025 года. ЯНАО стал вторым по среднедушевым доходам: 192,2 тысячи рублей. В десяти регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей, медианное значение по стране – 61,3 тысячи рублей.

По динамике реальных денежных доходов лидирует Чукотский автономный округ с приростом 18,6%. Далее идут Республика Алтай (9,9%) и Хабаровский край (9,3%). Наименьший рост – в ЯНАО, Республике Коми, Самарской области, Чувашской Республике и Республике Марий Эл.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора – в Ингушетии. Относительно невысокая покупательная способность доходов также в Карачаево-Черкесии, Туве, Ставропольском крае и Республике Алтай. Замыкают рейтинг Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Ранее стало известно, что доход менее 49 тысяч рублей в месяц россияне воспринимают как признак бедности. Чтобы считать человека богатым, по мнению участников опроса, ему нужно зарабатывать не менее 950 тысяч рублей. А для собственного счастья жители страны хотели бы получать в среднем 273 тысячи рублей ежемесячно.

