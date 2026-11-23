Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водителям следует учитывать увеличение тормозного пути на скользком покрытии, избегать резких маневров и уметь справляться с заносами. Об этом сообщает RT со ссылкой на автомобильного эксперта Дмитрия Попова.

Отдельное внимание специалист обратил на ситуации, когда автомобиль теряет сцепление с дорогой. При пробуксовке колес машина хуже реагирует на действия водителя, поэтому в таких случаях может помочь антипробуксовочная система.

Если заднюю ось начинает заносить, способ коррекции зависит от типа привода. Владельцам переднеприводных автомобилей эксперт рекомендует немного добавить газ и повернуть руль в направлении заноса. При заднем приводе, наоборот, следует убрать ногу с педали газа.

Иная тактика нужна при боковом смещении передней части машины. В этом случае, пояснил Попов, руль необходимо повернуть в сторону от центра поворота – так можно восстановить сцепление колес с покрытием и вернуть автомобилю управляемость.

Эксперт также привел данные о тормозном пути. При движении со скоростью 60 километров в час на мокрой дороге он увеличивается с обычных 17 до 30–35 метров. На льду, если автомобиль не оснащен шипованными шинами, расстояние до полной остановки может составить 150–200 метров.

Попов посоветовал заранее отработать приемы управления машиной на свободной площадке. В зимних поездках также важно выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и не допускать резких ускорений, торможений и поворотов руля.

Ранее эксперт Олег Марков объяснил, как подобрать зимние шины с учетом погодных условий и состояния дорог. Для регионов с частыми снегопадами, гололедом и плохо очищенными трассами он рекомендовал шипованные модели, а для более мягкой зимы – фрикционные.

Специалист также посоветовал менять резину при глубине протектора около 5 миллиметров и не использовать комплект старше 10 лет.

