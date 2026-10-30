Эксперт Марков: менять шины можно, если 3 дня подряд держится температура 7 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российским водителям рекомендуют не откладывать переход на зимние шины до декабря и ориентироваться на фактическую погоду. Своевременно менять резину посоветовал эксперт Олег Марков в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, установленное законом требование использовать зимние шины действует с декабря по февраль. Однако первые заморозки могут наступить раньше, поэтому автомобилистам не стоит ждать начала календарной зимы.

Марков назвал ориентиром для смены резины среднесуточную температуру около 7 градусов тепла. Такой показатель должен сохраняться на протяжении трех дней подряд.

Особое внимание на погоду следует обратить водителям, которые часто ездят ночью или ранним утром. В это время температура может опускаться до 0, поэтому им стоит перейти на зимние шины заранее.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве на следующей неделе начнется "автомобильная зима", водителям пора готовиться к переходу на зимнюю резину. В начале ноября в столице похолодает до 0–5 градусов, а 3–4 ноября возможен первый снег.