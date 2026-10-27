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27 октября, 12:51

Общество

"Автомобильная зима" придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Автомобильная зима" придет в Москву на следующей неделе. Для водителей наступит пора менять летнюю резину на зимнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, октябрь текущего года – один из самых теплых в метеорологической истории столицы – до конца месяца ожидается преимущественно сухим, с антициклональной погодой. Температура постепенно достигнет 5 градусов.

Леус напомнил, что при температуре ниже 5 градусов летние покрышки теряют свои свойства и не обеспечивают должного сцепления с дорогой, а осадки делают ситуацию еще сложнее.

В первой декаде ноября уменьшение светового дня и активность циклонов запустят в регионе процессы предзимья. Плотные облака станут появляться все чаще, по ночам температура будет приближаться к нулю, а во второй пятидневке ноября появятся заморозки, рассказал синоптик.

По его прогнозам, днем в начале первой декады ноября температура будет подниматься до 3–8 градусов, однако во второй ее половине температура не поднимется выше 0–5 градусов.

"В середине новой недели возрастет вероятность дождей, которые время от времени будут переходить в смешанное агрегатное состояние – 3–4 ноября возможен первый снег, а после 5–6 ноября кое-где могут появиться очаги небольшого временного снежного покрова", – добавил специалист.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что снег в Москве может пойти 6–8 ноября. Однако он подчеркнул, что это предварительные данные, на которые не стоит опираться. Прогноз будет уточняться по мере приближения к указанным датам.

"Утро": до конца октября температура воздуха в Москве будет превышать норму на 3 градуса

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