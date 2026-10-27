Россиянин Хачанов проиграл испанцу Алькарасу на старте турнира ATP в Вене

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Российский теннисист Карен Хачанов уступил в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене испанцу Карлосу Алькарасу.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу испанца.

Во втором круге соперником Алькараса станет победитель матча между грузином Николозом Басилашвили и австрийцем Юрием Родионовым.

Кроме того, и российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире ATP в Вене, уступив в матче первого круга американцу Томми Полу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Пола.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев остался на пятом месте в обновленном рейтинге ATP. Рублев также сохранил свое место, оставшись на 22-й строчке. Лидером рейтинга остался итальянский теннисист Янник Синнер с 10 450 очками.

