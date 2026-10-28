Песков: кроме Стубба и Стере, лидеры Европы не запрашивали разговоров с Путиным

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Большинство европейских лидеров в последние дни не обращались с просьбой организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным. Исключением стали президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, поступали ли от других руководителей европейских стран запросы на переговоры с Путиным, представитель Кремля ответил отрицательно.

27 октября Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и Стере. Инициаторами беседы выступили именно скандинавские лидеры.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса. Также они приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США.