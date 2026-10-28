Историческое здание загорелось в Каргополе Архангельской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в старинном деревянном многоквартирном доме в Архангельской области. Сведения о возможных пострадавших пока уточняются, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Возгорание началось в доме № 9 на Ленинградской улице в Каргополе. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 00:52 по московскому времени.

По данным ведомства, двухэтажное здание построили в 1916 году. Оно имеет два подъезда и восемь квартир, а также обладает статусом памятника архитектуры регионального значения.

Согласно сведениям из открытых источников, в этом здании расположен дом купца Серкова.

Ранее в центре Томска вспыхнул пожар в двух исторических деревянных домах. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.