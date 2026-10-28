Овечкин и еще четыре российских хоккеиста попали в базу ГУР Украины

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Пять российских хоккеистов оказались в базе украинского главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. На это указывают данные портала.

Ресурс ГУР сопровождается подзаголовком "Мы идентифицируем цели". Его авторы выступают за отстранение российских спортсменов от соревнований и исключение из спортивных федераций.

В числе внесенных в базу – нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Как следует из опубликованных сведений, Овечкина включили в список, в частности, из-за его поддержки Владимира Путина, публикации совместной фотографии с президентом России в социальных сетях и посещения Крыма.

Помимо Овечкина, в базе указаны еще четыре российских хоккеиста: Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Иван Федотов.

Ранее сообщалось, что бывшего главного тренера ПФК ЦСКА Валерия Газзаева внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец". В качестве причины указаны обвинения в действиях, направленных против территориальной целостности Украины.