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28 октября, 07:35

Город

В Москве капитально отремонтировали более 100 домов с балюстрадами

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве капитально отремонтировали более 100 жилых домов с балюстрадами. Специалисты обновили фасады, крыши и инженерные системы зданий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Балюстрада – это ограждение из ряда невысоких фигурных столбиков, соединенных перилами. Такие элементы характерны для классической и неоклассической архитектуры и встречаются на балконах и крышах исторических домов.

В 2024 году капитальный ремонт завершили в шестиэтажном доме на улице Большой Якиманке, доме 27, построенном в 1911 году. Специалисты восстановили фасадный декор, заменили поврежденные балясины, обновили кровлю, подъезды и инженерные коммуникации.

В 2026 году работы продолжаются в доме 6, на улице Острякова, построенном в 1954 году, и в доме 18, корпусе 2, на Новинском бульваре, возведенном в 1910 году. В обоих зданиях ремонтируют фасады, крыши и инженерные системы, уделяя особое внимание сохранению архитектурных деталей и исторических цветовых решений.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы завершили капитальный ремонт фасадов исторических зданий МГУ на Моховой и Большой Никитской. Специалисты отреставрировали фасады, цоколи и входные группы Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также Института стран Азии и Африки.

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