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28 октября, 10:04

Общество

Мурашко назвал сердечно-сосудистые заболевания главной причиной смертности в РФ

Фото: kremlin.ru

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе сессии "Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия – Африка".

Как подчеркнул глава Минздрава, российская медицина не должна развиваться только по пути лечения острых состояний, хотя это направление также нельзя отодвигать на второй план. Он отметил, что в стране действует сеть сосудистых центров, которые помогают не только при инфарктах и инсультах, но также ориентированы на терапию периферических тромботических осложнений.

Ранее Мурашко отмечал, что больничная летальность от инфаркта миокарда в России за 7 лет снизилась более чем на 26%. Он уточнил, что в прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили свыше 480 тысяч пациентов.

До этого министр рассказал, что у 70% россиян есть риск развития неинфекционных заболеваний. Причиной становятся курение, употребление алкоголя, недостаточная физическая активность, нездоровое питание.

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