Больничная смертность от инфаркта миокарда в РФ за 7 лет снизилась более чем на 26%

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Больничная летальность от инфаркта миокарда за последние 7 лет сократилась более чем на 26%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Российском национальном конгрессе кардиологов.

"Почти на 20% (уменьшилась больничная летальность. – Прим. ред.) от острого нарушения мозгового кровообращения", – цитирует министра ТАСС.

По его словам, число операций по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" выросло почти на 36% по сравнению с 2020 годом. Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств на сердце увеличилось на 67%.

Министр также отметил, что за 6 лет в перечень высокотехнологичной медицинской помощи включили 13 новых методов лечения. Среди них – гибридные технологии, одномоментная замена всей аорты, транскатетерное протезирование аортального клапана и имплантация желудочковой вспомогательной системы.

В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь по этому направлению получили более 480 тысяч пациентов, добавил Мурашко.

Ранее в Московском клиническом научно-исследовательском центре "Больница 52" провели первые операции с использованием новой методики для лечения нарушений сердечного ритма – электропорации. В частности, в столице работает комплексная система помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями – от наблюдения хронических состояний до проведения высокотехнологичных операций.

