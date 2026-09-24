Артемий Лебедев назвал любовь к иностранцам чертой национальной ДНК россиян

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Любовь к иностранцам и пренебрежение к собственным гражданам встроены в национальную ДНК россиян. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей на платформе "VK Видео".

"Это наше национальное ДНК: мы очень любим иностранцев, не важно, какого цвета", – сказал Лебедев.

При этом россияне пренебрегают соотечественниками, полагая, что те "никуда не денутся". Подобное отношение блогер раскритиковал.

Дизайнер также назвал желание угождать зарубежным гостям неправильным. По его словам, к гражданам страны следует относиться лучше, чем к иностранцам.

Ранее Лебедев заявил, что только по достижении 30-летнего возраста человек начинает понимать, что каждое прожитое десятилетие оказывается лучше предыдущего. По его мнению, с возрастом люди лучше понимают жизнь.