Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:04

Общество

Артемий Лебедев назвал любовь к иностранцам чертой национальной ДНК россиян

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Любовь к иностранцам и пренебрежение к собственным гражданам встроены в национальную ДНК россиян. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей на платформе "VK Видео".

"Это наше национальное ДНК: мы очень любим иностранцев, не важно, какого цвета", – сказал Лебедев.

При этом россияне пренебрегают соотечественниками, полагая, что те "никуда не денутся". Подобное отношение блогер раскритиковал.

Дизайнер также назвал желание угождать зарубежным гостям неправильным. По его словам, к гражданам страны следует относиться лучше, чем к иностранцам.

Ранее Лебедев заявил, что только по достижении 30-летнего возраста человек начинает понимать, что каждое прожитое десятилетие оказывается лучше предыдущего. По его мнению, с возрастом люди лучше понимают жизнь.

Читайте также


общество

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика