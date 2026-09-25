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25 сентября, 12:49

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Посол Нечаев: причастность РФ к инциденту в Лейпциге обоснована на уровне "хайли лайкли"

Причастность РФ к инциденту в Лейпциге обоснована на уровне "хайли лайкли" – посол Нечаев

Фото: AP/Jens Meyer

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что обоснование причастности РФ к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига строится на уровне "хайли лайкли". Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.

При этом власти ФРГ уделяют инциденту больше внимания, чем расследованию теракта на газопроводах "Северный поток".

"Если судить по реакции, гораздо больше германские власти волнует найденный в аэропорту Лейпцига бесхозный неисправный дрон, причастность которого к России, как и в других подобных случаях, обоснована на уровне "хайли лайкли", – заявил посол.

Он отметил, что спустя четыре года после взрывов на газопроводах вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах остаются без ответа.

Нечаев также заявил, что отказ от надежных поставок российских энергоносителей стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в ФРГ. Он отметил, что предложения использовать уцелевшую нитку "Северного потока – 2" приравниваются чуть ли не к госизмене.

"Годы рецессии и стагнации, рост цен, волна банкротств, бегство производств и капиталов за рубеж – все это не российская пропаганда, а последствия недальновидной политики Берлина последних лет, в основе которой лежит возведенная в абсолют русофобия", – подчеркнул Нечаев.

Посол добавил, что тема теракта на газопроводах вытесняется из общественного внимания, а Берлин забыл о своих обещаниях не оставить преступление безнаказанным.

В начале августа в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили БПЛА со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатого вещества. Позже полиция нашла еще один дрон, в котором было около 50 граммов гексогена.

Владимир Путин, комментируя обвинения Германии в адрес Москвы, указал, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России к инциденту.

Вместе с тем "Северные потоки" подорвали еще в 2022 году. Через несколько лет Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест вероятного причастного к преступлению инструктора по дайвингу. Позже были установлены личности еще двух подозреваемых.

В 2025 году в Италии задержали гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву. В 2026-м ему было предъявлено обвинение.

Кроме того, обвинение предъявили украинцу Сергею Кузнецову. Однако его защита настаивает, что заключение содержит только "гипотезу обвинения". В августе этого года в Хорватии также задержали украинца Владимира З.

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