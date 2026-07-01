ARD: в ФРГ предъявили обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"

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Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины, которого подозревают в участии в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.

По данным канала, генпрокурор Йенс Роммель предъявил обвинение Сергею К. в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, которую, по версии следствия, можно квалифицировать как военное преступление. Также ему вменяют совершение взрыва с использованием взрывчатых веществ и разрушение строительных объектов.

Как утверждает следствие, фигурант руководил диверсионной группой. В качестве доказательств прокуратура, по информации ARD, рассматривает записи телефонных разговоров подозреваемого с родственниками и знакомыми, в которых он якобы обсуждал диверсию, а также данные, обнаруженные в его мобильном телефоне.

"Северные потоки" были взорваны в 2022 году. После этого было выявлено 4 утечки, в связи с чем поставки газа были прекращены. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест предположительно причастного к теракту инструктора по дайвингу, позже были установлены личности еще двоих подозреваемых.

В 2025 году в Италии задержали украинца, который, по данным журналистов, мог возглавлять группу по подрыву. На ПМЭФ Владимир Путин заявил, что подрыв является актом государственного терроризма, и отметил, что одна из ниток газопровода остается работоспособной, но подвержена американским санкциям.