Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщает "Вечерняя Москва".

Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания. В последнее время он проживал в Польше, а сейчас скрывается.

Прокуратура ФРГ подозревает в причастности к диверсии на "Северных потоках" еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина. По предварительным данным, все трое могли быть частью экипажа парусной яхты "Андромеда", которая находится в центре внимания немецкого расследования.

Ранее в правительстве Германии заявили, что не планируют раскрывать предварительные результаты, полученные в рамках расследования инцидента с подрывами "Северных потоков", так как это могло бы поставить под угрозу цели следствия.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планирует и дальше заниматься этим делом, сообщали в Германии.

В феврале этого года прокуратура Швеции завершила расследование подрывов, ссылаясь на то, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании прекратила расследование по диверсиям.

В июне Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

