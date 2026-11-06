Беременная жена Рузиля Минекаева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/am.aiz

Жена актера Рузиля Минекаева Азиза во время беременности столкнулась с сильными болями в спине. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена в РФ).

По словам 28-летней Минекаевой, она оказалась практически обездвижена и не могла ходить без помощи мужа. Врачи диагностировали у нее воспаление межпозвоночных суставов и грыжу в крестцовом отделе.

"Два дня лежала без движения. Честно, дурдом, не знаю, как вывозить уже это все... В такие моменты понимаешь, что ты вообще себя не бережешь и как же все-таки круто, когда ты здоровый", – сообщила супруга актера.

О скором пополнении в семье пара объявила в сентябре. Спустя некоторое время стало известно, что у них родится мальчик.

Сообщалось, что на гендер-пати Минекаевы попросили друга показать им цветок или плоскогубцы в зависимости от пола будущего ребенка. Также пара уже воспитывает трехлетнего сына Рэмиля.

