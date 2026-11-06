Юрист Ярмуш напомнила о возможности вернуть деньги за заранее купленный билет на концерт

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Изменившиеся планы или болезнь дают потребителю право вернуть ранее купленный билет на мероприятие и получить обратно деньги. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

В преддверии Нового года многие заранее приобретают билеты на развлекательные мероприятия. При этом эксперт напомнила, что, если планы за это время поменяются или покупатель вдруг заболеет, деньги за пропущенный праздник можно будет вернуть.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Если просто не захочется идти на спектакль, елку и так далее или этому мешают внезапно возникшие причины, важно успеть не позднее чем за 10 дней до начала представления написать заявление о возврате в организацию или оператору, приложив также билет и копию паспорта. Тогда удастся получить обратно всю потраченную сумму.

Но если сделать это за 5 дней до события, перечислят только 50% от билета, за 3 дня можно рассчитывать лишь на возврат в 30%, а когда до начала мероприятия остается меньше 3 дней, организаторы имеют право не возвращать средства, подчеркнула юрист.

"Другое дело, если человек вдруг заболел или у него умер близкий родственник. В этом случае билет можно вернуть даже в день проведения мероприятия, но не позднее. Для этого нужно так же обратиться с письменным заявлением, приложив к нему, кроме копии паспорта и билета, копии больничного листа либо свидетельства о смерти плюс документа, подтверждающего родство", – пояснила Ярмуш.

Если организатор откажется следовать правилам и возвращать деньги, потребителю стоит жаловаться в Роспотребнадзор. Также можно обратиться с иском в суд, чтобы взыскать сумму билета, штраф в размере 50% от присужденной в пользу заявителя суммы, а также компенсацию морального вреда и судебных расходов.

Однако надо иметь в виду, что, если билет покупался по каким-либо акциям и на нем написано, что он невозвратный, организатор вправе не отдавать за него деньги даже в случае болезни покупателя, предупредила Ярмуш.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что, если нет возможности или желания пользоваться абонементом в фитнес-клуб или сертификатом на обучающий курс, можно вернуть за них средства. Но надо учитывать, что организация может удержать сумму за пройденные уроки или тренировки.

