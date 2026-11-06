06 ноября, 18:12Происшествия
На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Алтуфьевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в сторону области доступно по 1 полосе из 4 и затруднено на 1 километр, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.
На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Ранее ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Сергея Макеева в Москве.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших не раскрывались. Движение в сторону области было затруднено на 1 километр.
ДТП с пострадавшими произошло на Ленинградском шоссе