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06 ноября, 17:22

Политика

Блогер Юрий Дудь внесен в реестр лиц, к которым применяются временные ограничения

Фото: ТАСС/URA.RU/ZHABRIKOV VLADIMIR (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесен в реестр лиц, к которым применяются временные ограничения. Об этом сообщили в Минюсте России.

Кроме того, в этот перечень попали журналист Александр Невзоров (признан участником экстремистского объединения, запрещенного в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) и писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также:

  • писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга);
  • экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга);
  • экс-глава ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Публичный реестр россиян, нарушивших закон и уехавших из страны, заработал в России 23 октября. В отношении этих лиц введены временные ограничительные меры, включая арест имущества и запрет на регистрацию в качестве ИП.

Ограничения могут быть введены после таких преступлений, как нарушение порядка деятельности иноагента, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против страны и нарушению ее территориальной целостности, а также пропаганда нацистской символики.

Ранее СМИ сообщили о начале конфискации имущества Дудя в пользу государства. По данным журналистов, первым объектом стала 3-комнатная квартира площадью 78,5 квадратного метра в Южном Бутове. Ее стоимость оценивают в 26 миллионов рублей.

Кроме того, у блогера могут конфисковать дом площадью 250 квадратных метров и участок 12 соток, расположенные в коттеджном поселке "Синергия" в ТиНАО. Их стоимость оценивается примерно в 75 миллионов рублей.

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