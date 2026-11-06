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06 ноября, 13:00

Мэр Москвы

Собянин назвал знаковые социальные объекты, которые построят в 2027–2029 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть новых объектов возведут в Москве в 2027–2029 годах в рамках бюджета города. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Новый комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского объединит ключевые клинические и диагностические подразделения института. В нем разместят высокотехнологичные операционные, отделение реанимации и центры лучевой диагностики.

Одним из крупнейших общественных пространств страны станет Национальный центр "Россия". Там будут проводить выставки и деловые встречи.

В техноколледже в Южном Тушине планируют готовить около 7,6 тысячи специалистов для ключевых отраслей экономики города.

Многопрофильный комплекс появится на базе больницы № 52. В здании расположатся нефрологический, терапевтический и хирургический блоки, а также родильный дом. Крупнейшая больница северо-запада города получит новую инфраструктуру для лечения пациентов.

Центр детской нейрореабилитации и ортопедии создадут при Детской городской клинической больнице святого Владимира. Он расширит доступность высокотехнологичной помощи и сформирует преемственную систему реабилитации с акцентом на социальную адаптацию маленьких пациентов.

Еще один объект – биотехническая лаборатория Московского научно-практического центра лабораторных исследований, крупнейшей сетевой государственной лаборатории столицы. Новый комплекс позволит масштабировать проведение сложных и редких исследований.

Ранее мэр рассказывал, что на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2027–2029 годах из городского бюджета планируется выделить 782,5 миллиарда рублей.

Из общей суммы 349,7 миллиарда рублей заложено на обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков культуры и отдыха. На 2027 год из этих средств предусмотрено 130,5 миллиарда рублей.

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