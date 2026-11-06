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Новости

06 ноября, 11:58

Технологии

Сбой произошел в работе Ozon Банка

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Сбой произошел в работе Ozon Банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Россияне не могут войти в мобильное приложение. По состоянию на 11:50 по московскому времени число жалоб на проблемы с сервисом составило 13 тысяч за последний час и столько же за сутки. При этом 38% пользователей пожаловались за сбой личного кабинета, 27% – на сбой самого Ozon Банка.

Больше всего сообщений поступило из Санкт-Петербурга (4%), Москвы, Подмосковья и Самарской области (по 3%).

Ранее сбой возник в работе нейросети DeepSeek. За сутки количество жалоб составило 1,9 тысячи. Люди указывали на неполадки в работе сервера, а также на долгое ожидание ответов нейросети в чате. Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской и Московской областей.

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