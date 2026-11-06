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06 ноября, 11:41

Общество

Более 10 тыс пациентов получили кардиоонкологическую помощь в Москве за два года

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Более 10 тысяч пациентов за два года получили кардиоонкологическую помощь в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе действует комплексная система сопровождения людей с онкологией. Одно из ее направлений – кардиоонкология: она позволяет проводить противоопухолевое лечение с минимальным риском для сердца и сосудов. Для этого на базе столичной больницы имени Юдина создали Городской кардиоонкологический центр.

"Мультидисциплинарная команда врачей, включающая онкологов, кардиологов и радиотерапевтов, совместно оценивает состояние пациентов, которым требуется особое сопровождение", – рассказала Ракова.

Такая команда подбирает индивидуальную тактику до начала лечения, в его процессе и после. Сегодня кардиологи центра интегрированы в работу каждого центра амбулаторной онкологической помощи столицы, добавила заммэра.

Тактику противоопухолевой терапии определяет онколог. Кардиолог в свою очередь оценивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений на фоне планируемого лечения. Затем он определяет объем кардиологического лечения и наблюдения.

Специалисты сопоставляют ожидаемую пользу от противоопухолевого лечения и вероятность осложнений со стороны сердца и сосудов. Это позволяет подобрать схему, при которой человек получает необходимое лечение с учетом своих индивидуальных рисков.

Маршрут пациента начинается в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) одного из якорных онкостационаров города. На первом приеме онколог изучает анамнез и оценивает состояние человека. Если сердечно-сосудистые заболевания уже есть, к ведению пациента подключаются кардиологи Городского кардиоонкологического центра.

Для тех пациентов, кому требуется кардиологическое сопровождение, специалист ведет наблюдение в процессе противоопухолевого лечения в соответствии с клиническими показаниями и индивидуальными рисками, уточнила заммэра.

Ранее в России завершили доклинические исследования отечественной дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac. В настоящее время оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение препарата. Вакцина предназначена для обучения иммунной системы пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

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