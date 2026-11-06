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06 ноября, 10:39

Шоу-бизнес

Актер Жидков сделал предложение возлюбленной, которая моложе его на 17 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ivantsarevitch1

Актер Иван Жидков, известный по сериалу "Солдаты", сделал предложение своей возлюбленной – актрисе Марии Чередниченко. Об этом пара рассказала подписчикам в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сама Чередниченко призналась, что о готовящемся предложении ничего не знала. Девушка моложе актера на 17 лет. Разница в возрасте, по словам артиста, пару никогда не смущала: вместе им легко и комфортно.

Под постом о помолвке подписчики оставили много поздравлений: "Наконец-то!", "Счастлива за вас", "Прекрасная пара", "Вы идеально подходите друг другу", "Берегите друг друга".

Отношения Жидков и Чередниченко перестали скрывать летом 2022 года. Возлюбленная актера быстро нашла общий язык с его детьми от предыдущих браков. В Сети артиста критиковали за очередной "мимолетный роман", но ни он, ни его избранница на подобные высказывания не реагировали.

У Жидкова двое детей: 17-летняя дочь Мария, матерью которой является коллега актера Татьяна Арнтгольц, и 8-летний сын Степан от модели Лилии Соловьевой.

Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд вышла замуж. На праздновании своего дня рождения 42-летняя заслуженная артистка России появилась с кольцом на безымянном пальце. Она призналась, что очень счастлива.

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