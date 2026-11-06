Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Фото: sobyanin.ru

Два крупных проекта благоустройства завершили в 2026 году на юго-востоке Москвы: обновленные пространства появились в сквере имени А. Ф. Авдеева в Люблине и в парке имени Артема Боровика в Марьине. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Годом ранее комплексные работы прошли в Нижегородском районе, Лефортове, Марьине и Некрасовке.

Сквер имени А. Ф. Авдеева расположен на пересечении Ставропольской и Таганрогской улиц. В ходе работ здесь отреставрировали облицовку памятника Александру Авдееву и разбили вокруг него цветники, реконструировали дорожно-тропиночную сеть и заменили систему освещения.

Для детей смонтировали игровые городки с горками, качелями и лазалками, для любителей активного отдыха модернизировали спортивную площадку с современными тренажерами. Под детскую зону и воркаут-площадку уложили травмобезопасное покрытие.

Обновилась и площадка для выгула собак: на ней установили снаряды, позволяющие эффективнее тренировать питомцев. Кроме того, дополнительное озеленение выполнили по всей территории сквера.

Сквер носит имя Героя Советского Союза Александра Федоровича Авдеева, летчика-истребителя, который в августе 1942 года в воздушном бою протаранил вражеский самолет и погиб.

Сам сквер был создан в 50-е годы ХХ века. В 2015 году в восточной части заложили Аллею Героев Советского Союза, живших в Люблине, а годом позже там появился памятник местным жителям – участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В результате сквер стал местом памяти и отдыха горожан.

Еще один проект – парк имени Артема Боровика, открытый в 2001 году в память о писателе и журналисте. Зеленая зона занимает автомобильный круг Братиславской улицы.

В 2026 году на территории установили арт-объект направленной инсоляции "Печатный след". Он собран из двух элементов – цилиндра и изогнутой плоскости. В перфорации цилиндра использована цитата из книги Боровика "Спрятанная война": "Беден тот, кто видит снег только белым, море – синим, а траву – зеленой. Весь смысл жизни в сочетании и смешении цветов".

Изогнутую плоскость прорезает облако слов из журналистского сленга. В солнечные дни лучи проецируют эти надписи на площадку, замощенную плиткой.

Еще годом ранее в парке появилась многофункциональная круглогодичная спортивная площадка с двумя катками и зрительскими трибунами. Зимой там занимаются керлингом, хоккеем, фигурным катанием и просто катаются на коньках, летом зона принимает желающих играть в волейбол, баскетбол, стритбол, бадминтон, футбол и мини-футбол, а также в хоккей на роликах.

В этом году в парке обновили прогулочные дорожки и зоны тихого отдыха, поставили удобные скамейки, сиденья-кольца и парковые качели, а также беседки с навесом. Для прогулок заменили освещение и смонтировали видеонаблюдение.

Детям младшего возраста адресованы песочница, балансиры, домик с развивающими элементами и полусферы для тренировки ловкости, ребятам постарше – многоуровневый игровой городок, модули для скалолазания и качели-паутинки. Взрослым обустроили многофункциональный комплекс для уличного фитнеса и разных видов спорта, включая теннис и шахматы.

Как отметил мэр столицы, благоустройство сквера имени Авдеева и парка имени Боровика расширило возможности для прогулок и отдыха жителей юго-востока Москвы всех возрастов.

Ранее Собянин подвел итоги благоустройства в центре Москвы. В 2026 году в центре столицы обновили несколько скверов и общественных пространств, а также благоустроили дворы. В частности, в Мещанском районе привели в порядок Екатерининский сквер.