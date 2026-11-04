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04 ноября, 10:00

Город

Малый Калитниковский проезд обновили в центре Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили обновление Малого Калитниковского проезда в Таганском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Работы охватили территорию площадью более 9,7 тысячи квадратных метров. Их вели по городской программе благоустройства московских улиц на 2026 год.

Перед началом работ специалисты осмотрели проезжую часть и пешеходные зоны, оценили их состояние и наметили порядок действий. Стволы деревьев на время работ закрыли защитными коробами, чтобы уберечь их от спецтехники и земляных работ.

На проезжей части площадью более 3,6 тысячи "квадратов" сняли старое асфальтовое покрытие, подготовили основание и уложили новый асфальт. Также привели в порядок тротуары и поставили опоры освещения. В финале на дорогу нанесли разметку и разместили знаки.

Проезд после обновления стал безопаснее и аккуратнее. Местным жителям обустроили удобные маршруты для повседневных прогулок и подходы к домам, автомобилистам ездить стало комфортнее. Обновленная территория связывает жилые кварталы с историческими объектами района.

Малый Калитниковский проезд проходит между Большой и Малой Калитниковскими улицами и пересекает Среднюю Калитниковскую. Название отсылает к средневековой Москве: здесь селились калитники – мастера, изготовлявшие кожаные сумки и кошели.

Рядом расположено Калитниковское кладбище, основанное в 1771 году. На нем похоронены известные деятели культуры, науки и искусства. Среди них – архитектор Афанасий Григорьев, скульптор Александр Опекушин и художник Роберт Фальк. Там же находится храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", построенный по проекту архитектора Николая Козловского.

Ранее в Люблине благоустроили Краснодарский проезд. На всей протяженности дороги обновили покрытие. Всего привели в порядок более 4 тысяч "квадратов" асфальта. Также для наружного освещения установили опоры и современные светодиодные светильники.

Более 1,5 тысячи дворовых территорий благоустроили в Москве с января

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