TC: все запланированные к выпуску в 2027 году электромобили Ferrari Luce уже забронированы

Фото: rmsothebys.com

Все электромобили итальянской компании Ferrari Luce, производство которых запланировано на 2027 год, оказались уже забронированы. Об этом сообщило издание TechCrunch (TC) со ссылкой на генерального директора холдинга Бенедетто Виньи.

Luce – первая полностью электрическая модель Ferrari. Дизайн создала студия Love From под руководством бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва.

Стоимость автомобиля начинается приблизительно с 615 тысяч долларов. Как отметил Виньи, желающим приобрести машину "придется ждать год".

Точное число забронированных электромобилей не раскрывается. Однако новинку уже раскритиковали в социальных сетях, а капитализация Ferrari за день уменьшилась почти на 6%.

Ferrari показала Luce в мае этого года. Презентация прошла в Риме. Новая модель представляет собой полноприводную четырехдверную машину. Электромобиль может разогнаться за 2,5 секунды до 100 километров в час, а его максимальная скорость превышает 310 километров в час.