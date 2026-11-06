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06 ноября, 08:55

Культура

Фильм "Петров и Васечкин. Герои нашего времени" выйдет в прокат в РФ в 2027 году

Фото: depositphotos/scaliger

Премьера картины "Петров и Васечкин. Герои нашего времени" в российском прокате назначена на 27 мая 2027 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила гендиректор Киностудии Горького и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

По ее словам, лента посвящена Михаилу Лермонтову и его произведениям. Создатели хотят приурочить выход к последним звонкам в школах.

"Наша цель всегда была и будет объединять поколения перед экраном, создавать новые темы для диалога родителя и ребенка и, конечно, продвигать культуру в самом широком ее смысле", – заключила Слащева.

Юных героев в новом фильме играют Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас. Лермонтова воплотит на экране Лев Зулькарнаев, а Николая Мартынова, с которым у поэта состоялась роковая дуэль, – Никита Ефремов.

Изначально проект готовился под названием "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа", съемки проходили в Пятигорске. В основу сюжета легла одноименная книга Владимира Аленикова.

Ранее сообщалось, что кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" планирует снять фильм о Винни-Пухе. Уже готовится отдельный игровой фильм. Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960 году, когда повесть адаптировал писатель Борис Заходер.

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