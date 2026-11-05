01:18Культура
Захарова предложила отправить мультфильм "Умка" в кругосветное путешествие
Фото: кадр из фильма "Умка"; режиссер – Максим Пешков; производство – 1-2-3 Production, Союзмультфильм, ТНТ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила перевести мультфильм "Умка" на иностранные языки и отправить его в кругосветное путешествие. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
"С 1 января легендарный медвежонок придет к нам снова уже в кинематографическом образе. Надо бы на языки перевести и направить в кругосветное путешествие", – отметила дипломат.
Захарова добавила в свою публикацию трейлер мультфильма, выход которого запланирован на 1 января.
Ранее стало известно, что кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" планирует снять фильм о Винни-Пухе. Уже готовится отдельный игровой фильм и совсем скоро с героем познакомятся и современные дети.
В свою очередь, создатель мультсериала "Маша и Медведь" Олег Кузовков снимет полнометражный фильм. По его словам, зрителям представят обновленное видение героев мультсериала, при этом в картине сохранится добродушная комедийная манера.
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