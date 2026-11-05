Захарова предложила отправить мультфильм "Умка" в кругосветное путешествие

Фото: кадр из фильма "Умка"; режиссер – Максим Пешков; производство – 1-2-3 Production, Союзмультфильм, ТНТ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила перевести мультфильм "Умка" на иностранные языки и отправить его в кругосветное путешествие. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"С 1 января легендарный медвежонок придет к нам снова уже в кинематографическом образе. Надо бы на языки перевести и направить в кругосветное путешествие", – отметила дипломат.

Захарова добавила в свою публикацию трейлер мультфильма, выход которого запланирован на 1 января.

Ранее стало известно, что кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" планирует снять фильм о Винни-Пухе. Уже готовится отдельный игровой фильм и совсем скоро с героем познакомятся и современные дети.

В свою очередь, создатель мультсериала "Маша и Медведь" Олег Кузовков снимет полнометражный фильм. По его словам, зрителям представят обновленное видение героев мультсериала, при этом в картине сохранится добродушная комедийная манера.