Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:18

Культура

Захарова предложила отправить мультфильм "Умка" в кругосветное путешествие

Фото: кадр из фильма "Умка"; режиссер – Максим Пешков; производство – 1-2-3 Production, Союзмультфильм, ТНТ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила перевести мультфильм "Умка" на иностранные языки и отправить его в кругосветное путешествие. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"С 1 января легендарный медвежонок придет к нам снова уже в кинематографическом образе. Надо бы на языки перевести и направить в кругосветное путешествие", – отметила дипломат.

Захарова добавила в свою публикацию трейлер мультфильма, выход которого запланирован на 1 января.

Ранее стало известно, что кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" планирует снять фильм о Винни-Пухе. Уже готовится отдельный игровой фильм и совсем скоро с героем познакомятся и современные дети.

В свою очередь, создатель мультсериала "Маша и Медведь" Олег Кузовков снимет полнометражный фильм. По его словам, зрителям представят обновленное видение героев мультсериала, при этом в картине сохранится добродушная комедийная манера.

Создатель "Ежика в тумане" может завещать свои работы музею в Японии

Читайте также


культуракино

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика