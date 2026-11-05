Инженерам и медикам повысили зарплатные предложения в Москве

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Зарплатные предложения для инженерно-технических работников и медицинского персонала в Москве за год выросли сильнее, чем для представителей других профессий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

По результатам анализа, в октябре предложения работодателей для ИТР в производственной сфере увеличились на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а для медиков – на 8,1%. Показатели отражают номинальный рост без учета инфляции.

Также заметно выросли зарплатные предложения для работников транспорта и складской сферы – на 7,8%, промышленных рабочих – на 7,7%, сотрудников розничной торговли – на 7%.

В месячном выражении лидерами стали медицинский персонал и рабочие в промышленности. Их зарплатные предложения выросли на 0,7%. Для сотрудников ретейла показатель увеличился на 0,6%, а для специалистов кадровых служб – на 0,5%.

Ранее сообщалось, что творческие школы, библиотеки и культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, расширят свои образовательные программы. Горожане смогут осваивать цифровой дизайн, 3D-моделирование, программирование, робототехнику, анимацию и даже создавать собственные ароматы.