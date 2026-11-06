МИД РФ пообещал Европе болезненный ответ при изъятии активов

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Россия подготовила дополнительные меры защиты своих интересов на случай, если основная часть замороженных активов страны будет изъята Евросоюзом. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным", – цитирует дипломата РИА Новости.

Биричевский подчеркнул, что Москве есть чем ответить и этот ответ будет осуществлен в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

Ранее в МИД РФ назвали абсолютно бесперспективными любые попытки западные стран присвоить российские активы. В ведомстве отметили, что определенные люди "элементарно делают на этом имена", не говоря уже о прибыли, которую получают на подобных незаконных попытках что-нибудь украсть.

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявляла, что несколько стран по-прежнему предлагают изъять замороженные активы России, но для этого ЕС необходимо согласовать план и полностью разделить финансовые риски с Бельгией. По ее словам, идея экспроприации активов "остается жива в Евросоюзе".