Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 05:50

Политика
Главная / Новости /

Депутат Рады Дмитрук: молодежь на Украине массово мобилизуют под пытками

В Раде заявили о мобилизации на Украине молодежи непризывного возраста

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

На Украине массово похищают молодых людей, не достигших призывного возраста, и заставляют их подписывать контракты с вооруженными силами под пытками или под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Так чиновник отреагировал на появившееся в украинских СМИ видео, на котором жительница Одессы рассказывает, что ее 23-летнего сына насильно удерживают на объекте, принадлежащем территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата), в Киеве и пытаются заставить подписать контракт.

По словам Дмитрука, такая схема давно отработана. Депутат рассказал, что молодых людей до 25 лет похищают на улице и привозят в "пыточные ТЦК". Там им дают психотропные вещества, после чего под давлением заставляют их подписывать документы о прохождении военной службы.

"Таким образом, формально они еще не подлежат мобилизации, но на бумаге якобы добровольно соглашаются идти на войну. Родителям об этом могут сообщить уже постфактум, когда что-либо изменить практически невозможно", – добавил Дмитрук.

В начале ноября стало известно об удержании порядка 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Местные жители пытались прорваться к зданию, однако против них применили слезоточивый газ.

После этого ситуация получила огласку, и медикам удалось вывезти четырех человек со следами побоев. Ими оказались военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части. Остальные находившиеся в здании были военными Нацгвардии.

Позже силовиками была задержана медик Валентина Молодая, прибывшая к дому первой на автомобиле скорой помощи. Однако глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не являлась медработником. Спустя время стало известно также о задержании трех организаторов беспорядков.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика