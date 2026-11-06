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На Украине массово похищают молодых людей, не достигших призывного возраста, и заставляют их подписывать контракты с вооруженными силами под пытками или под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Так чиновник отреагировал на появившееся в украинских СМИ видео, на котором жительница Одессы рассказывает, что ее 23-летнего сына насильно удерживают на объекте, принадлежащем территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата), в Киеве и пытаются заставить подписать контракт.

По словам Дмитрука, такая схема давно отработана. Депутат рассказал, что молодых людей до 25 лет похищают на улице и привозят в "пыточные ТЦК". Там им дают психотропные вещества, после чего под давлением заставляют их подписывать документы о прохождении военной службы.

"Таким образом, формально они еще не подлежат мобилизации, но на бумаге якобы добровольно соглашаются идти на войну. Родителям об этом могут сообщить уже постфактум, когда что-либо изменить практически невозможно", – добавил Дмитрук.

В начале ноября стало известно об удержании порядка 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Местные жители пытались прорваться к зданию, однако против них применили слезоточивый газ.

После этого ситуация получила огласку, и медикам удалось вывезти четырех человек со следами побоев. Ими оказались военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части. Остальные находившиеся в здании были военными Нацгвардии.

Позже силовиками была задержана медик Валентина Молодая, прибывшая к дому первой на автомобиле скорой помощи. Однако глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не являлась медработником. Спустя время стало известно также о задержании трех организаторов беспорядков.