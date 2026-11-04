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04 ноября, 22:06

Политика

СБУ заявила о задержании троих из-за протестов у дома под Киевом, где удерживали людей

Фото: 123RF.com/schmidt13

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании трех организаторов беспорядков в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области. Об этом сообщается в телеграм-канале службы.

"По материалам дела, одной из задержанных является жительница Киевской области", – говорится в сообщении.

Также задержаны ее знакомый и одна из активных участниц акции. Имена не называются.

2 ноября стало известно, что вооруженные люди удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Местные жители попытались ворваться в здание, однако против них применили слезоточивый газ.

Ситуация получила огласку, и врачи смогли вывезти четырех граждан со следами побоев. Пострадавшими оказались военнослужащие, которых задержали после самовольного оставления части. Остальные находившиеся в доме были военными нацгвардии.

Также известно, что силовики задержали женщину, которая первой прибыла к дому на машине скорой помощи. Однако глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не была медработником. По его словам, женщина надела медицинскую форму, завладела автомобилем и не менее трех суток вела разведку объекта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что скандал с тюрьмой под Киевом уже приобрел достаточно всемирное звучание. Также СМИ писали, что данный инцидент может иметь последствия для евроинтеграции Украины.

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