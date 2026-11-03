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История с пыточной, найденной под Киевом, вызвала резонанс в мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что скандал уже приобрел достаточно всемирное звучание", – сказал он журналистам.

О том, что вооруженные люди удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, стало известно 2 ноября. Местные жители попытались ворваться в здание, однако против них применили слезоточивый газ.

Ситуация получила огласку, и врачи смогли вывезти четырех граждан со следами побоев. Пострадавшими оказались военнослужащие, которых задержали после самовольного оставления части. Остальные находившиеся в доме были военными нацгвардии.

В разговоре с изданием "Лента.ру" сенатор Владимир Джабаров сравнил действия Украины с опытом нацистской Германии. По его словам, людей подвергают пыткам и казням.

Парламентарий считает, что дальше будут вскрываться другие факты, а народ рано или поздно потеряет терпение и сам решит свою судьбу: либо продолжит жить в унижениях под угрозой жизни, либо сменит власть, проведет выборы и будет строить страну, которая дружит с соседями и созидает, а не разрушает.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что ямы, зинданы и неофициальные тюрьмы являются обычным явлением, о котором знает украинское руководство. Подобные тюрьмы вблизи линии боевых действий охраняются военными формированиями, и доступа ни у родственников, ни у общественности туда нет, уточнил дипломат.