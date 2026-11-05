В МИД назвали бесперспективными попытки Запада присвоить активы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запад продолжит попытки присвоить российские активы, но они абсолютно бесперспективны. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле", – сказал он, комментируя распространяющиеся в СМИ сообщения о новых планах Еврокомиссии использовать активы России для финансирования Украины.

Замминистра уточнил, что определенные люди "элементарно делают на этом имена", не говоря уже о прибыли, которую получают на подобных незаконных попытках что-нибудь украсть.

Любинский добавил, что попытка использовать доход от российских активов против ее собственных интересов сама по себе является преступным действием, за которую нарушители в полной мере будут нести ответственность. Россия "не спустит это Европе", заключил он.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что несколько стран ЕС по-прежнему предлагают изъять замороженные активы России, но для этого необходимо согласовать план и полностью разделить финансовые риски с Бельгией. По ее словам, идея экспроприации активов "остается жива в Евросоюзе".

При этом глава евродипломатии сослалась на договоренность лидеров ЕС о том, что российские активы останутся замороженными, пока "страна не выплатит репарации". Речь идет о решении саммита ЕС в декабре 2025 года о "бессрочной заморозке" средств.

Позже премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сообщил, что Еврокомиссия больше не намерена предлагать финансировать Украину за счет экспроприации замороженных российских активов. Политик допустил, что тему могут поднять отдельные лидеры стран ЕС "по незнанию", в том числе те, кто не участвовал в саммите в декабре 2025 года.

На той встрече, по его словам, провалился первый план экспроприации. Де Вевер предупредил, что даже обсуждение темы в таких выражениях может быть опасно для Бельгии с точки зрения судебных разбирательств, ведь в ее юрисдикции находится большая часть заблокированных российских активов.