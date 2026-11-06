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Новости

06 ноября, 07:33

Город

Бесплатный прокат детских колясок запустили на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

С ноября посетители ВДНХ с маленькими детьми смогут бесплатно взять напрокат прогулочную коляску. Услуга доступна на стойке информационного центра в арке главного входа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Коляски рассчитаны на детей от шести месяцев до пяти лет, максимально допустимая нагрузка составляет 22 килограмма. Все модели легкие, маневренные и всесезонные, что делает их удобными для прогулок в любое время года.

Чтобы воспользоваться прокатом, достаточно заполнить короткую анкету на стойке информационного центра. Вернуть коляску необходимо туда же, где она была получена.

Для тех, кто планирует визит заранее, доступна услуга бронирования: заявку можно оставить в информационной службе ВДНХ по телефону 8 (495) 544-34-00. Звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что прокат велосипедов, веломобилей, катамаранов и лодок на ВДНХ закрылся по окончании сезона. С мая по октябрь его услугами воспользовались более 100 тысяч человек.

16 ноября в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ состоится концерт-экскурсия по выставке "Искусство сцены. Академическая живопись". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Арт-лаборатория ВДНХ". Программу подготовили специально для экспозиции: каждое произведение связано с конкретным экспонатом или тематическим залом.

Новый центр "ВДНХ Экспо" планируют открыть до конца года

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