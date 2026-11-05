Эксперт рассказала о цветовом решении фасадов "ВДНХ Экспо"

Фото: пресс-служба "Краски Фридлендеръ"

Генеральный директор лакокрасочной компании "Краски Фридлендеръ" Анна Смирнова рассказала о колористических решениях для "ВДНХ Экспо". По ее словам, для фасадов новых зданий выбрали исторический бежевый цвет, который объединяет их с отреставрированными павильонами.

"Это проект, в котором прошлое и будущее ведут диалог. Рядом с отреставрированными историческими павильонами появились новые здания, и нам было важно, чтобы они заговорили на одном языке. И этот язык мы искали прежде всего в цвете", – отметила Смирнова.

Она пояснила, что бежевый оттенок проходит через все объекты ВДНХ, поэтому новое пространство не спорит с исторической застройкой, а продолжает ее. Кроме того, изображения на фасадах отражают историю выставочного комплекса, неотделимую от жизни России в разные периоды.

"Мы рады быть частью этого значимого проекта, в котором показаны масштаб и мощь нашей страны", – добавила эксперт.

Возведение конгрессно-выставочного центра "ВДНХ Экспо" будет завершено в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения павильона № 75 на ВДНХ в День народного единства.

Работы на площадке начались летом 2024 года. Комплекс объединит четыре здания, в том числе обновленный концертно-конгрессный павильон № 70 "Монреальский", реконструированный выставочный павильон № 75 и новый монументальный выставочный павильон № 69. Из них сложится единый архитектурный ансамбль.

По словам мэра, это будет самый современный высокотехнологичный экспоцентр нашей страны.