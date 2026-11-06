Церемония прощания с Екатериной Райкиной завершилась в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Церемония прощания с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной завершилась в Высшей школе сценических искусств (ВШСИ) в Москве, передает РИА Новости.

С утра у зала собрались около 100 гостей, чтобы проводить актрису в последний путь. Гроб установили в центре сцены, а рядом разместили портрет артистки. Также на экране транслировались ее лучшие фотографии.

Проститься с Райкиной пришел ее брат, народный артист России Константин Райкин, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, актриса Алена Охлупина и другие. Венки на церемонию прислали министерство культуры России и коллектив театра "Сатирикон".

По словам брата, отец, народный артист СССР Аркадий Райкин, трепетно относился к таланту своей дочери.

"Папа заплакал, придя со мной за кулисы Театра Вахтангова после ее спектакля "Золушка". <...> Она сказала только одно: "О, стареет наш папочка". Никакого комплимента из этих слез она себе не выкристаллизовала", – сказал Райкин.

Отпевание актрисы состоится в храме Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Тело Райкиной кремируют, а урну с прахом планируется захоронить на Новодевичьем кладбище в могиле ее родителей – Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе.

О смерти Райкиной стало известно 3 ноября. Артистка умерла в больнице в возрасте 88 лет. По данным СМИ, незадолго до этого ее экстренно госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике.

Артистка родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. В 1959 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. На этой сцене она служила около 50 лет. За карьеру Райкина сыграла множество ролей, в том числе Софьи в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименном спектакле и Принцессы в "Коте в сапогах".