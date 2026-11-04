04 ноября, 20:10Культура
Тело актрисы Екатерины Райкиной кремируют после прощания
Фото: ТАСС/Вадим Ковригин
Тело актрисы театра и кино, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной будет кремировано. Об этом сообщили ТАСС в семье актрисы.
Прощание с артисткой состоится 6 ноября в Школе Райкина ориентировочно в 11:00. Затем в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Ордынке пройдет отпевание.
О смерти Райкиной стало известно 3 ноября. Актрисе было 88 лет. По предварительным данным, она умерла в больнице.
Журналисты писали, что артистку незадолго до смерти госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Выяснилось, что последние недели Райкина не могла передвигаться.
Райкина служила в Театре имени Евгения Вахтангова около 50 лет. За всю свою карьеру артистка сыграла множество ролей: Софьи в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименном спектакле, Принцессы в "Коте в сапогах", а также Кати в "Двенадцатом часе" и Иры в "Антонии и Клеопатре".