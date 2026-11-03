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03 ноября, 22:20

Культура

Театр Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Райкиной

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Театр имени Евгения Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью дочери Аркадия Райкина, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной. Об этом говорится на сайте театра.

"Вечная, светлая память", – говорится в сообщении.

В учреждении назвали Райкину "миниатюрной, легкой, остроумной и невероятно обаятельной" и подчеркнули, что актриса была словно создана для Вахтанговского театра. Там добавили, что ее артистизм и заразительность надолго остались в памяти зрителей.

О смерти Райкиной стало известно ранее. Артистке было 88 лет. По словам источника, она умерла в больнице. Брат актрисы, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин подтвердил ее смерть, не уточнив причину.

Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. В 1959 году она окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова и В. К. Львовой) и в том же году была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Актриса служила в Театре имени Евгения Вахтангова около 50 лет. За карьеру артистка сыграла множество ролей: Софьи в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименном спектакле, Принцессы в "Коте в сапогах", а также Кати в "Двенадцатом часе" и Иры в "Антонии и Клеопатре".

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