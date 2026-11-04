Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме. В авиагаванях сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.

Указанные аэровокзалы начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами вечером 3 ноября. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании перелетов.

Ограничения вводились из-за атаки беспилотников на Москву. На подлете к столице силы ПВО ликвидировали 13 дронов. По словам Сергея Собянина, на местах падения обломков работали экстренные службы.