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04 ноября, 07:40

Транспорт

Рейс Air Serbia в Москву вернулся в Белград для дополнительной проверки

Фото: depositphotos/Shebeko

Самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Сербии в Москву, вернулся в Белград, чтобы пройти дополнительную проверку безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Вскоре после взлета сотрудники Air Serbia получили информацию, из-за которой потребовалась дополнительная проверка пассажиров. В компании подчеркнули, что приняли меры в соответствии с инструкциями властей.

Согласно сервису Flightradar24, рейс ASL 134 вылетел из Белграда 3 ноября в 20:48 по московскому времени. Около полуночи лайнер развернулся и направился назад в аэропорт вылета. После проверки тот же борт снова отправился в Москву: вылет из Белграда зафиксирован примерно в 03:56 по Москве.

Ранее аэропорт Варшава-Модлин временно закрыли после незапланированной посадки самолета, который следовал из Лондона. Причиной стало сообщение о возможном наличии взрывчатки на борту.

Воздушное судно отправили в специально отведенную зону, где оно остается до получения инструкций от соответствующих органов. Пассажиров при этом эвакуировали.

Спустя некоторое время уже второй самолет, выполнявший рейс из Копенгагена, сообщил об угрозе взрыва на борту. Самолет приземлился в аэропорту имени Фредерика Шопена, его также отправили на проверку.

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