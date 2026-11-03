NYP: при крушении самолета во Флориде погибла семья мультимиллионера

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

При крушении бизнес-джета Learjet 60 в округе Палм-Бич в американском штате Флорида погибла семья мультимиллионера. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По данным издания, среди погибших – глава технологической компании Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, а также их маленькие дети – четырехлетняя Эмма и двухлетний Чарли. Также скончались два пилота, няня и друзья семьи мультимиллионера.

Вторым пилотом была 20-летняя Наталья Гаделья, пишет СМИ со ссылкой на ее мать и отчима. Лицензию пилота она получила, еще учась в средней школе. В 2023 году Гаделья могла управлять самолетом до того, как получила водительские права.

В Сети также появилась запись переговоров второго пилота с диспетчерами. Она сообщила о небольшом обледенении и умеренной турбулентности, запросила разрешение подняться на высоту 11 километров, а затем передала сигнал бедствия и сообщила о стремительной потере высоты.

Причина крушения пока не известна, однако следователи выяснили, что судно попало в сильную турбулентность и начало разрушаться еще до столкновения с землей.

Губернатор штата Рон Десантис на пресс-конференции заявил, что крушение самолета было катастрофическим и напоминало падение ракеты. После катастрофы осталась большая воронка на обочине дороги. Обломки воздушного судна разбросало на значительное расстояние.

Самолет рухнул в районе города Гринэйкрс 1 ноября. Перед катастрофой бизнес-джет вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамы. В результате погибли все девять человек, находившиеся на борту.

