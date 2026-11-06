Рубио опроверг сообщения СМИ о своей отставке

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Kylie Cooper

Госсекретарь и помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Марко Рубио в интервью The New York Times опроверг утверждения СМИ о своей возможной отставке с целью подготовки к участию в следующих выборах главы государства.

По словам Рубио, он не знает, откуда у журналистов взялись такие сведения, а его план всегда заключался в том, чтобы работать на Трампа до окончания срока его полномочий. Он подчеркнул, что любит свою работу.

"Кроме того, я всегда смеюсь, когда кто-то говорит, что я покину свою должность. Я спрашиваю в ответ: "Какую из?" – добавил госсекретарь.

Ранее журналисты сообщали, что Рубио может уйти с должности, чтобы принять участие в президентской гонке 2028 года кандидатом от Республиканской партии. Его главным соперником считается вице-президент Джей Ди Вэнс.

Разговоры о том, что американский госсекретарь может отказаться от поста в администрации, начались еще до подведения итогов промежуточных выборов в конгресс. После голосования источники СМИ ожидают такого шага еще больше.

СМИ также предположили, кто может занять пост Рубио после его ухода – спецпредставитель США по делам Южной и Центральной Азии, американский посол в Индии Серджио Гор. Дипломат родился в Ташкенте в 1986 году под именем Сергей Гороховский. Он представлен как "близкий соратник Трампа" и "доверенное лицо Рубио".