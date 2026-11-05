Washington Sun: посла США в Индии могут назначить госсекретарем

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Спецпредставитель США по делам Южной и Центральной Азии, американский посол в Индии Серджио Гор может занять высокий пост в администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает портал The Washington Sun со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что в окружении Трампа Гора рассматривают как потенциального кандидата на важные позиции в администрации. Его кандидатура обсуждается для назначения на ключевые должности, включая пост руководителя аппарата Белого дома или замену Марко Рубио на должности госсекретаря.

Гор родился в Ташкенте в 1986 году под именем Сергей Гороховский. Он представлен как "близкий соратник Трампа", "ключевая фигура в отношениях между Вашингтоном и Азией" и "доверенное лицо Рубио".

На сегодняшний день ни Рубио, ни руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс не выражали публично намерений прекратить работу в администрации. Вместе с тем, как следует из публикации, некоторые лица в Госдепе и республиканских политических кругах считают, что Рубио может покинуть правительство для подготовки к участию в президентских выборах в 2028 или 2032 году.

По словам источников, Гор выражает заинтересованность в назначении на новый высокий пост, в том числе первым заместителем госсекретаря. Однако сам дипломат заявил журналистам, что приведенная информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что не стремится к получению новой должности, и назвал Рубио "незаменимым" на посту госсекретаря. В Белом доме также опровергли изложенные в материале сведения.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру рэп-исполнительницы Ники Минаж на пост пресс-секретаря Белого дома. Поводом для обсуждения стала шутка директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, который предположил, что Минаж могла бы занять эту должность.