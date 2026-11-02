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02 ноября, 22:37

Политика

Трамп в шутку предложил переименовать Зеркальный пруд в Вашингтоне в свою честь

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп пошутил, что рассматривает переименование Зеркального пруда у Мемориала Линкольна в Вашингтоне в свою честь. Об этом он рассказал во время выступления у водоема на церемонии, посвященной его официальному открытию.

"Но я просто шучу, я просто шучу", – сказал американский лидер.

Перед этим глава Белого дома объявил об официальном открытии пруда. Церемония прошла после того, как ремонт водоема признали неудачным и потребовались дополнительные работы.

Весной Трамп распорядился обновить пруд и придать ему "синий цвет флага США". Однако через несколько дней после завершения работ вода стала зеленой, что спровоцировало скандал. Позже президент США обвинил мародеров в повреждении покрытия на дне водоема.

Ранее американский лидер задумался о переименовании Атлантического океана в Американский. По его мнению, "Европа будет в восторге". При этом глава Белого дома пообещал сохранить название реки Миссисипи. Какую другую реку он хотел бы переименовать, Трамп не уточнил.

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