Бывший муж Холли Берри потребовал от актрисы 240 тыс долларов на судебные издержки

Фото: AP Photo/Invision/AP/Jordan Straus

Бывший муж американской актрисы Холли Берри Оливье Мартинес потребовал от экс-супруги 240 тысяч долларов (около 19,4 миллиона рублей) на покрытие судебных издержек. Об этом пишет Just Jared.

Конфликт возник через неделю после очередного заседания – 29 октября суд отменил временный запретительный приказ в отношении актрисы, при этом сохранил действующий порядок опеки, согласно которому 13-летний сын пары Масео будет проживать с отцом. Берри пока не разрешается оставлять ребенка у себя на ночь.

Как пояснил Мартинес, у него нет средств, чтобы самостоятельно оплатить услуги адвокатов в затянувшейся борьбе за опеку над сыном. Согласно судебным документам, он должен юристам более 176 тысяч долларов (около 14,3 миллиона рублей) и просит бывшую жену дать еще около 63 тысяч (приблизительно 5 миллионов рублей) на будущие расходы.

Несмотря на это, актер утверждает, что его ежемесячный доход от остаточных выплат за прошлые проекты составляет всего 776 долларов, тогда как расходы достигают почти 18 тысяч долларов (приблизительно 1,4 миллиона рублей).

Ранее Мартинес заявил, что Берри подвергала их сына насилию. По словам актера, его экс-супруга схватила ребенка за шею во время игры в VR.

Актриса назвала эти заявления клеветой. Она утверждает, что Мартинес специально искажает обстоятельства ее общения с Масео, который является нейроотличным ребенком. Берри отметила, что сама подвергалась домашнему насилию и никогда не причинила бы боль своему ребенку.

Помимо того, актриса выступила против передачи бывшему мужу полной опеки над сыном, поскольку тот не поддерживал обращение за профессиональной помощью для ребенка и, по ее мнению, не способен обеспечить ему воспитание с учетом его потребностей.